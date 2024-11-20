США попередили про ракетний удар рф по Україні. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n201383-posolstva-sche-troh-krayin-zakrylysya-cherez-mojlyvu-raketnu-ataku-po-ukrayini.html

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Чотири іноземні дипломатичні місії в Україні вже призупинили роботу через загрозу російського обстрілу.

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У середу, 20 листопада, посольство Іспанії в Києві не надаватиме послуг. Закриття відомства пов’язане з підвищеним ризиком повітряних атак по всій Україні. Про це повідомило агентство EFE.

Громадянам Іспанії, які мешкають в Україні, вже розіслали листи з рекомендаціями. Посольство, рекомендує іспанцям вжити крайніх заходів безпеки, дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади і завжди бути готовими піти в укриття.

Закрите для відвідувачів сьогодні також буде й посольство Італії. Там заявили, що посольство США поділилося на своєму сайті інформацією про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада.

Як запобіжний захід посольство в Києві сьогодні залишиться закритим для публіки. Однак посольство продовжує працювати, — зазначили в дипвідомстві.

Посольство Греції також закрите для відвідувачів з міркувань безпеки. Про це дипломати повідомили у Facebook.

У посольстві США в коментарі «Суспільному» пояснили, що закриття американського посольства у Києві пов’язане зі загрозою комбінованого нападу безпілотників та ракет, а не з посиленням ядерної риторики Кремля.

Нагадаємо, посольство США у Києві отримало конкретні дані про можливу масовану ракетну атаку по Україні у середу, 20 листопада. У зв’язку з цим дипломатичну установу закрили, а співробітникам рекомендували «негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги».

В Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що це попередження цілком обґрунтоване, враховуючи накопичення російських запасів ракет.

Джерело: EFE, «Суспільне»