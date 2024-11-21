Апеляція ВАКС залишила Крупу під вартою, але зменшили заставу до 300 млн грн

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Голові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі зменшили заставу з 500 до 300 млн грн, але залишили в СІЗО.

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Про це повідомив 21 листопада журналіст Олег Новіков.

На думку Апеляційної палати ВАКС, така застава є помірною для неї, оскільки в підозрюваної вилучили низку готівки, знайшли купу майна та кошти за кордоном, зокрема, 600 тис. дол. в польському банку, — пише Новіков.

У центрі протидії корупції повідомили 21 листопада, що рішення ухвалили судді Дмитро Михайло, Микола Глотов та Олександр Семенников.

В разі внесення застави вона буде зобов’язана дотримуватись ряду обов’яків:

не відлучатись з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду

прибувати до детектива прокурора або суду за викликом

не спілкуватись з працівниками МСЕК та особами, які звертались до МСЕК

здати закордонний паспорт

повідомляти про зміну місця проживання

Захист, у свою чергу, наголосив на тому, що підозра є необґрунтованою, а ухвалення Печерським судом запобіжного заходу супроводжувалося численними порушеннями. Окрім того, застава у розмірі 500 млн грн, на думку захисту, є непомірною, оскільки все майно арештовано.

Крім того, захисники Крупи посилались на її стан здоров’я, у зв’язку з чим просили суд обрати запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою, та визначити розмір застави в розмірі 250 тис. грн.

Сама ж Крупа стверджувала, що буде доводити свою невинуватість і нікуди виїжджати наміру не має.

Під час судового засідання стало відомо, що під час обшуків у Крупи знайшли квитанції, які підтверджували, що тільки на рахунках у польських банках у сімейства Крупи може бути розміщена значна сума грошей, зокрема:

у невістки Крупи на рахунках було 200 тис дол.;

у Тетяни Крупи 590 тис дол.;

у її чоловіка 1 млн 245 тис дол.

Крім того, прокурор зазначив, що вже арештовано понад 150 об'єктів нерухомості, які зареєстровано на різних фізичних та юридичних осіб, а також можуть існувати інші ще не віднайдені активи.

Захист зазначав, що сім’я Крупи тривалий час займалась підприємницькою діяльністю з виробництва та продажу електроенергії. За 2019−23 роки дохід їх підприємств складав 171 млн грн, а виявлені в квартирі кошти належать її чоловіку, який отримав їх під час ведення бізнесу — більша частина коштів була передана йому, як інвестиції у спільні бізнес-проєкти.

Щодо грошей на рахунках в польських банках вони зазначили, що наразі жодних закордонних активів у сімейство Крупи нема.

Наприкінці жовтня ВАКС арештував 3,17 млн доларів, 104 тис. євро та 1,2 млн грн голови Хмельницької МСЕК. Також суд арештував гроші, знайдені в кабінеті посадовиці — 93 тис. дол. і 2 тис. євро, брендові прикраси, банківські картки, низку документів, ноутбуки, телефони та флешки.

ДБР і Офіс генпрокурора підозрюють Крупу в незаконному збагаченні на 137 млн грн, які вона отримала, допомагаючи «ухилянтам» уникнути мобілізації за фальшивими діагнозами.