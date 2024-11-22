Фермери з Польщі блокуватимуть пункт пропуску. Фото: Митна служба

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Польські фермери влаштують страйк на кордоні з Україною.

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За попередньою інформацією польської сторони, поляки планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Медика — Шегині» у суботу, 23 листопада. Акція розпочнеться л 9.00 за київським часом. Про це Державна митна служба України повідомила у Telegram.

За інформацією польських митників, протестувальники мають намір пропускати автобуси й легкові авто в обидва напрямки без змін. Обмеження стосуватимуться лише вантажівок.

Страйкарі планують пропускати по одному вантажному авто впродовж години на в’їзд до України. А на виїзд з України погрожують повністю заблокувати рух вантажівок вагою понад 3,5 т.

У Митній службі зазначили, що зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

Нагадаємо, прокуратура міста Ґлівіце направила до суду обвинувальний акт проти фермера Пьотра Г. і його дочки Агати Г., які під час протесту фермерів у лютому в місті Ґожице вивісили на тракторі прапор СРСР і банер, адресований кремлівському диктатору володимиру путіну.