Рашисти розробляли план з поділу України, фото: «Інтерфакс-Україна»

https://racurs.ua/ua/n201469-rosiya-spravdi-rozrobyla-plan-z-podilu-ukrayiny-na-try-chastyny-gur.html

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У Головному управлінні розвідки підтвердили, що в рф розробили документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачено план поділу території України на три частини.

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У документі передбачено встановлення в Києві проросійського або «нейтрального» уряду, який гарантував би відмову України від вступу до НАТО. Про це в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» заявив заступник очільника ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, ГУР знайоме з цим документом — він був підготовлений в міноборони та генштабі збройних сил рф приблизно у грудні минулого року.

Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу — мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026−2035 рік з перспективою до 2045 року, — розповів Скібіцький

За його словами, викладене в документі стосується подальшого розвитку ситуації на глобальному та на регіональному рівні, і, відповідно, загрози, які бачить для себе рф, які несе майбутнє безпекове середовище.

Скібіцький наголосив, що під час свого виступу на щорічній зустрічі YES керівник ГУР Кирило Буданов озвучив деякі елементи цього документа:

зокрема, буданов зазначав, що рф намагатиметься «вирішити» питання України до 2026 року, що і «прописано у цьому російському документі»;

у ГУР пояснюють, що це викликано тим, що подальша довгострокова війна буде впливати на всі аспекти життя росіян — економічні, демографічні, іміджеві тощо.

Щодо можливого поділу України. Безперечно, стратегічною метою рф залишається повна окупація нашої держави, — зазначив він.

Скібіцький наголосив — для того, щоб мати потужний економічний, демографічний, територіальний і військовий потенціал, російському диктатору володимиру путіну потрібна вся Україна.

І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035−45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше, — пояснив Скібіцький. — Ви чули заяви путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області і Крим — це начебто території рф згідно з їх конституцією.

І на тій оприлюдненій карті вже показано, що росіяни сприймають окуповані українські території як нові території росії, — додав він.

У ГУР підтвердили, що в документі також прописаний розподіл, що передбачає затвердження в Києві проросійського уряду, або обов’язково «нейтрального», тобто без вступу країни у НАТО.

Це все аналіз і оцінка росіян. Ми бачимо, наскільки швидко вони можуть змінювати свої плани, залежно від успіхів, реакції міжнародної спільноти і розвитку ситуації, — зазначив Скібіцький, зауваживши, що Кремль вже проаналізував загрози, які будуть для рф до 2050 року.

Ми їх теж знаємо, — додав він.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно це документи росіяни можуть намагатися передати через інші країни США, Скібіцький сказав, що така загроза є. За його словами, наразі немає інформації про те, що цей документ міг бути десь переданий, але це не виключається.

Раніше «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела в українському розвідувальному співтоваристві повідомляло про підготовку міноборони рф відповідного документа, за допомогою якого росія намагатиметься просувати ідею ліквідації політичної суб'єктності України та поділ її території на три частини:

одну з них — у складі повністю та частково окупованих регіонів України — рф наполягатиме до включення до свого складу;

друга, які в документі йменується «проросійським державним утворенням» та включає Київ, передбачає формування державного утворення з проросійською владою та російською військовою присутністю;

третя в документі фігурує під назвою «спірні території» та включає західні області України. Кремль вважає, що їх майбутнє може вирішуватись між рф та іншими суміжними державами — Угорщиною, Польщею, Румунією.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»