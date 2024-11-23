Армія рф обстріляла Запоріжжя та область. Фото: ДСНС

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Армія російської федерації завдала удару по Запоріжжю та області.

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Внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району загинув 55-річний чоловік, а 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Загалом упродовж минулої доби ворожі війська здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці.

Також 233 російські безпілотники різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я та Новодарівку. Реактивні системи залпового вогню ворога 10 разів обстріляли Лобкове, Оріхів, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.

З артилерії окупанти здійснили 185 обстрілів по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я та Новодарівки.

Нагадаємо, 22 листопада російські загарбники вдарили по Сумах дронами-камікадзе типу «Шахед», які влучили по одному житлових мікрорайонів. БпЛА були споряджені шрапнеллю. Внаслідок атаки окупантів загинули двоє осіб, а ще 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості.