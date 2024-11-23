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Ракурс
Поляки заблокували український кордон. Фото:

Поляки заблокували пункт пропуску «Медика — Шегині» (ВІДЕО)

23 лис 2024, 11:22
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Фермери Польщі 23 листопада розпочали блокування руху вантажівок на польсько-українському кордоні.


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По пішохідному переходу перед пунктом пропуску «Медика — Шегині» з польської сторони постійно рухаються протестувальники, чим блокують рух автомобілів. Акція розпочалася о 10.00 й триватиме 48 годин з можливим продовженням. Про це Митна служба України та Державна прикордонна служба України повідомили у Telegram.

Розпочалося анонсоване блокування руху вантажівок перед п/п «Медика — Шегині», що на польсько-українському кордоні, — зазначили в ДПСУ.

Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в’їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажних автомобілів.

Поляки напередодні заявили, що на в’їзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 т. На виїзд з Польщі пропускатимуться по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.

Нагадаємо, прокуратура міста Ґлівіце направила до суду обвинувальний акт проти фермера Пьотра Г. і його дочки Агати Г., які під час протесту фермерів у лютому в місті Ґожице вивісили на тракторі прапор СРСР і банер, адресований кремлівському диктатору володимиру путіну.

Джерело: Ракурс


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