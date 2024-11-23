Розвідка США оприлюднила документ про убивства за кордоном політичних опонентів путіна

Похорон колишнього російського розвідника Олександра Литвиненка, який став у Британії гучним критиком Кремля. Він помер у 2006 році через отруєння радіоактивним полонієм-210, фото - AP

https://racurs.ua/ua/n201483-rozvidka-ssha-opryludnyla-dokument-pro-ubyvstva-za-kordonom-politychnyh-oponentiv-putina.html

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Розвідка США оприлюднила секретний документ про убивства за кордоном політичних опонентів владіміра путіна: аналізується діяльність рос. спецслужб із 2000 до 2016 року.

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У доповіді, яку публікує Bloomberg, детально описуються вбивства, що могли бути скоєні за наказом Кремля. Серед них:

підрив автомобіля чеченського політика Зелімхана Яндарбієва в Катарі;

отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка полонієм-210 у Лондоні;

раптова смерть бізнесмена Олександра Перепеличного у Великій Британії, яку пов’язують із використанням токсичних речовин;

отруєння діоксином експрезидента України Віктора Ющенка під час його президентської кампанії.

За оцінками розвідки США, путін, імовірно, особисто санкціонує вбивства високопоставлених людей за кордоном.

Також згадується смерть у 2015 році луганського бойовика, командира загону «Бетмен» Олександра Беднова. Броньований автобус, яким їхав Беднов, був розстріляний озброєними людьми. Прокуратура заявила, що Беднов та його підлеглі відмовилися виконувати вимоги угруповання «ЛНР». Проте низка функціонерів «ЛНР» вважають, що причиною вбивства стали розбіжності Беднова з тодішнім керівником угруповання Ігорем Плотницьким.

У документі розвідки США висловлюється припущення, що Беднов та ще кілька помітних лідерів донецьких та луганських сепаратистів були вбиті за наказом Кремля, щоб зміцнити російський контроль у регіоні.

Співробітники Національної розвідки США вказують у звіті, що Москва використовує спецслужби за кордоном для усунення тих, кого вважає загрозою кремлівському режиму, і що є дані про причетність Кремля і інших вбивств його противників, але вони менш повні.

Згідно з документом, на думку експертів розвідки, такі вбивства з високою ймовірністю триватимуть і надалі.

Посольство росії у Вашингтоні не відповіло на запити агентства Bloomberg із проханням прокоментувати цю інформацію.

Журналісти британського видання Buzzfeed News раніше розслідували 14 смертей у Великій Британії, які, за їхніми даними, могли бути «замовлені» російською владою.