У світі почали ігнорувати карти підсанкційного "Газпромбанку"

https://racurs.ua/ua/n201490-u-sviti-pochaly-ignoruvaty-karty-pidsankciynogo-gazprombanku.html

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Низка російських ЗМІ повідомляють, що обслуговувати карти UnionPay, видані Газпромбанком, припинили банки Німеччини, банк «OTP» в Угорщині та кілька банків Казахстану.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про відмову від обслуговування пластику Газпромбанку банками Туреччини та ОАЕ.

Про те, що банки Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини припинили обслуговування карт системи UnionPay karti. html), які видав Газпромбанк, повідомили російські пропагандисти з ТАРС.

Повідомляється, що коли власник картки намагається зняти гроші з пластику Газпромбанку, банкомати в Еміратах та Туреччині показують попередження про технічну помилку або повідомлення, що картка не обслуговується.

Санкції про ти одного з найбільших російських банків назвав атакою на суверенітет Угорщини міністр закордонних справ Петер Сіярто під час розгляду ситуації з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії в Стамбулі, повідомляє Bloomberg.

Угорщина все ще покладається на трубопровідний газ з росії для задоволення власного попиту. Тому Будапешт заявив, що рішення США накласти санкції на «Газпромбанк» ставить під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи, підвищуючи ризики дострокового припинення поставок російського природного газу на континент.

Угорщина, разом зі Словаччиною та Австрією — є однією з небагатьох країн, які досі покладаються на російський газ для задоволення своїх енергетичних потреб.

Європейські країни користувались саме послугами «Газпромбанку» для оплати цих поставок, і санкції збільшують ризик того, що вони можуть бути припинені в той час, коли ціни на газ є майже найвищими за останній рік.

Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного і дуже стабільного транзиту. Разом ми знайдемо рішення для забезпечення безпеки наших енергопостачань, — заявил Сіярто.

Поки що не зрозуміло, яким буде вплив останніх санкцій США через обмеження «Газпромбанку».

Угорська державна енергетична компанія MVM Group вивчає, якою мірою і яким чином обмеження можуть вплинути на її бізнес.

Міністерство економіки Словаччини заявило, що аналізує нові санкції, щоб оцінити їхній потенційний вплив.

росія знайде способи продовжувати приймати платежі від іноземних покупців газу, — повідомив російський «Інтерфакс» з посиланням на прессекретаря Кремля Пєскова.

ПАТ «Газпром» на запит Bloomberg про коментарі не відповів.

Покупці російського газу, які користуються послугами «Газпромбанку», швидше за все, скористаються обхідними шляхами і перейдуть на обслуговування в інший російський банк, щоб продовжити платежі. Перебої в поставках є малоймовірними, але навіть якщо деякі з решти споживачів російського газу втратять постачання, світові ціни на газ стрімко зростуть, — зазначають аналітики Energy Aspects Ltd.

Напередодні під нові санкції США потрапили понад 50 міжнародних російських банків, включно з «Газпромбанком», а також 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 російських фінансових чиновників."Газпромбанк", третя за величиною банківська структура в рф, до останньої пори не був внесений до «чорних списків».

«Газпромбанк» відігравав важливу роль у забезпеченні поставок російського природного газу в Європу, обробляючи платежі від іноземних клієнтів.

Нові санкції США мають на меті ускладнити російським банкам фінансування війни проти України. «Газпромбанк» після введення санкцій США за допомогою SMS-розсилки попередив клієнтів про проблеми з роботою своїх карт за кордоном і рекомендував приготуватися до розрахунку готівкою.