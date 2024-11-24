росія обманом завербувала сотні єменських хуситів. Фото

https://racurs.ua/ua/n201514-rosiya-obmanom-zaverbuvala-sotni-iemenskyh-husytiv-na-viynu-proty-ukrayiny-ft.html

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рф вербує сотні єменських хуситів на війну проти України.

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Новобранцям з Ємену, які їздили до росії, обіцяли високооплачувану роботу і навіть російське громадянство. Коли ж вони приїхали до рф, їх примусово призвали до російської армії та відправили на лінію фронту в Україні. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на єменських чоловіків.

У контрактах була вказана компанія, заснована відомим політиком-хуситом Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі. Реєстраційні документи вказують компанію як туроператора та роздрібного постачальника медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

FT пише, що вербувати хуситів росіяни почали ще влітку. Один з контрактів був датований 3 липня і підписаний керівником центру відбору контрактників у місті Нижній Новгород.

Один із завербованих найманців розповів, що входив до групи з близько 200 єменців, яких призвали до російської армії у вересні. Чоловік зізнався, що росіяни обіцяли йому прибуткову роботу у сфері «безпеки» та «інженерії». Однак його відправили на передову, але він разом із чотирма найманцями втік та сховався у лісі. Один з хуситів намагався покінчити життя самогубством і був доставлений у лікарню.

Нагадаємо, українські партизани з’ясували, що на полігоні «Козачий» у Гагаринському районі Севастополя російські військові навчають найманців з Куби та країн Африки. На цей полігон періодично прибувають військові вантажні автомобілі, які доставляють людей із зовнішністю, нетиповою для місцевих жителів.

Джерело: Financial Times