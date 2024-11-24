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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрон наздогнав квадроцикл окупантів на Куп’янському напрямку (ВІДЕО)

24 лис 2024, 19:08
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На Куп’янському напрямку дрони прикордонників з бригади «Помста» переслідують окупантів.


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Відповідне відео сьогодні, 24 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувала Луганська ОВА.

Наші бійці на Куп’янському напрямку ліквідували понад 10 загарбників, спалили два бліндажі, а також знищили БТР, БМП-2, чотири військові вантажівки, два броньовики та п’ять автомобілів, — зазначають в ОВА.

Джерело: Ракурс


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