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На Куп’янському напрямку дрони прикордонників з бригади «Помста» переслідують окупантів.
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Відповідне відео сьогодні, 24 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувала Луганська ОВА.
Наші бійці на Куп’янському напрямку ліквідували понад 10 загарбників, спалили два бліндажі, а також знищили БТР, БМП-2, чотири військові вантажівки, два броньовики та п’ять автомобілів, — зазначають в ОВА.
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