Понад 100 тис. переселенців повернулися на ТОТ, фото: Міська рада Фастова

https://racurs.ua/ua/n201526-150-tys-pereselenciv-povernulysya-na-okupovani-terytoriyi-nardep.html

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Близько 150 тис. внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема до 70 тис. — у тимчасово окупований Маріуполь.

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Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповів член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко.

Ткаченко зазначив, що, за наявними даними, 200 тис. маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на українську землю Росія, «водночас кожен третій з них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію».

За підрахунками, це приблизно 67−70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри, — наголосив він.

За словами нардепа, переселенці ухвалюють рішення щодо повернення та ТОТ, оскільки не змогли почати нове життя:

не отримали належної допомоги від держави — ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи, тощо;

велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті пропозиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані;

можна навіть говорити про певну дискримінацію переселенців на ринку праці. Заробітна плата часто не перевищує 8−12 тис. грн, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тис. грн.

Коли переселенці починають працювати — вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, які становлять близько 2000 грн в місяць на особу та 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання, — зауважив Ткаченко.

Джерело: «Укрінформ»