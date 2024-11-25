Польські фермери погрожують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною

Акція протесту польських фермерів, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n201565-polski-fermery-pogrojuut-zablokuvaty-vsi-punkty-propusku-na-kordoni-z-ukrayinou.html

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Польські фермери погрожують після 10 грудня заблокувати всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, якщо уряд Польщі не виконає їхніх вимог.

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Про це йшлося під час переговорів між протестувальниками і міністром сільського господарства Чеславом Секерським, котрі відбулися вчора, 24 листопада, у Медиці на польсько-українському прикордонні, повідомляє видання TOK.FM.

Секерський вчора після переговорів повідомив, що 10 грудня він підготує відповідь на вимоги протестувальників.

Зокрема, фермери очікують від влади у Варшаві рішучого спротиву у справі угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом та об'єднанням Mercosur, котре включає країни Південної Америки. Вони побоюються, що відсутність реакції може призвести до напливу на польський ринок південноамериканської агропродукції. Також вони вимагають від уряду зберегти аграрний податок в 2024 році для фермерів на рівні минулого року.

Секерський повідомив, що його міністерство разом з Міністерством розвитку готує спільну, негативну позицію щодо угоди між ЄС та Mercosur на зустрічі уряду у вівторок.

Представник мітингувальників, голова організації «Ошукане село» Роман Кондрув наголошує, що протест вчора було лише призупинено, а не повністю припинено.

Ми даємо міністру час, і якщо нічого не буде зроблено, ми обов’язково знову вийдемо на кордон. І це буде масовий протест, протести будуть по всьому східному кордону, — заявив він.

Джерело: TOK. FM