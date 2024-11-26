БпЛА влучили по енергооб’єкту на Тернопільщині. Фото:

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Російські «Шахеди» влучили по об'єкту, який серйозно впливає на енергопостачання Тернопільщини.

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У ніч на 26 листопада росія завдала масованого удару безпілотниками. ППО знищила три дрони, але інші влучили в ціль. Внаслідок цього обласний центр залишився без електропостачання. Серйозних пошкоджень зазнав об'єкт енергетики, від якого залежить енергопостачання чи не всієї області. Про це голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив на брифінгу.

Тернопіль був найбільше заживлений до енергообєкту, який постраждав в результаті атаки, — зазначив він.

А в Тернопільській міській раді поінформували, що комунальники відновили роботу всіх котелень та паливних у місті. Майже всі заклади загальної середньої та дошкільної освіти Тернополя теж працюють у звичному режимі.

Нагадаємо, 26 листопада російські дрони-камікадзе атакували «Тернопіль» й пошкодили енергетичну інфраструктуру. У місті частково зникло світло, були зафіксовані перебої з водопостачанням.