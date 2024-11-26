Росіяни офіційно визнали, шо пропустили удар ракетами ATACMS по аеродрому Халіно та позиції ЗРК С-400

https://racurs.ua/ua/n201584-rosiyany-vyznaly-sho-propustyly-udar-atacms-po-aerodromu-halino-ta-pozyciyi-zrk-s-400-foto.html

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Росіяни офіційно визнали, що пропустили удар ракетами ATACMS по аеродрому Халіно та позиції ЗРК С-400.

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Вони опублікували фото нібито уламків залишків ракети. Частина з них — з позиції атакованої С-400.

Московити офіційно підтвердили пошкодження РЛС до С400 та постраждалих серед особового складу.

Крім того, російський військовий опосередковано причетний до українського удару по військовому об'єкту в Курській області в ніч на 25 листопада.

Він зняв відео, який міг направити удар ATACMS по ЗРК С-400 під Курськом. Окупант виклав у соцмережу відео, де розповів про розташування С-400 у Курській області.

У кадрі — сам російський окупант, який перебуває в Курській області біля аеропорту. Про це каже він сам на відео.

Військовий показує систему ППО та розповідає, де знаходиться цей ЗРК С-400. Також він скаржиться на певні проблеми, що «щось не працює", а згодом каже, що, можливо, «позалипає у TikTok». За вказаною «адресою» дуже скоро прилетіли ракети ATACMS, які ліквідували ціль.