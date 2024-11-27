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Ракурс
«Шахеди» вночі атакували Київ, є постраждалі. Фото:

Російські дрони пошкодили будинок у Києві, є постраждалі

27 лис 2024, 08:22
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Армія рф вночі 27 листопада вдарила ударними безпілотниками по Києву.


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Працювали сили ППО, а уламки збитих російських дронів упали в Дніпровському районі столиці. Внаслідок цього зазнав пошкодження будинок на воді. Наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

У Київській міській військовій адміністрації поінформували, що зазнав руйнувань об'єкт нежитлової інфраструктури.

Поранень зазнали двоє людей. Госпіталізувати довелося одного з них, іншому постраждалому надали допомогу на місці.

Нагадаємо, вночі 26 листопада російська армія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників — 188 БпЛА. ППО могла збити 76 дронів, а ще 95 БпЛА були локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ. П’ять безпілотників полетіли у бік білорусі.

Джерело: Ракурс


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