Голові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі продовжили арешт

Голова Хмельницька МСЕК Тетяня Крупа. Фото:

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ВАКС продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

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Вищий антикорупційний суд постановив, що вона перебуватиме під вартою до 26 січня 2025 року. Однак розмір її застави служителі Феміди знову зменшили — з 300 млн грн до 280 млн грн. Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

У ході засідання адвокати Крупи заявили, що сума застави є непомірною. А організація Transparency International Ukraine поінформувала, що син Крупи вже вніс на рахунок ВАКС 3 млн грн застави з власних коштів.

Також Антикорупційний суд продовжив строки досудового розслідування справи Тетяни Крупи до квітня 2025 року. Прокурори пояснили, що треба завершити різні процесуальні дії — оглянути документи, вилучені після обшуків, провести експертизи та допити.

Також сторона обвинувачення готує запити про надання міжнародної правової допомоги, оскільки за кордоном у Крупи знайшли банківські рахунки та значні грошові суми.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що син керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи почав продавати свій бізнес після корупційного скандалу. Зокрема, Олександр Крупа встиг позбутися двох будівельних компаній.