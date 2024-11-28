«Укренерго» запровадило черги відключень. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n201656-svitlo-vymykatymut-protyagom-vsiieyi-doby-ukrenergo-zaprovadylo-chergy-vidkluchen.html

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Графіки відключення світла в Україні 29 листопада діятимуть протягом всієї доби.

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Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики намагаються якнайшвидше відремонтувати пошкоджене обладнання. Про це Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила у Telegram.

Обмеження для побутових споживачів будуть наступними:

00.00−06.00 — одна черга відключень

6.00−14.00 — дві черги відключень

14.00−18.00 — три черги відключень

18.00−22.00 — дві черги відключень

22.00- 24.00 — одна черга відключень

Для проимловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби.

В «Укренерго» додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Закликали дізнаватися інформацію про графіки відключень на сайтах обленерго. Також там попросили споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська федерація завдала масованого удару по Україні. Ворог застосував майже 200 ракет і дронів. У Повітряних силах заявили про збиття більшості повітряних цілей. Цей обстріл став другим масованим за листопад і 11-м за цей рік.

Головною мішенню для удару стали об'єкти енергетики по всій Україні. Було зафіксовано 12 влучань переважно в об'єкти паливно-енергетичного сектору. Пошкоджені об'єкти інфраструктури у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. Під атакою також був Київ та Одеська, Вінницька, Харківська, Чернівецька і Сумська області.