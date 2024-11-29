Три українські АЕС скоротили виробництво електроенергії. Фото:

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Три діючі українські АЕС скоротили виробництво електроенергії на тлі масованого російського обстрілу.

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Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська «атомки» знизили рівень потужності. Це був запобіжний захід, бо тоді на трьох об'єктах лунала повітряна тривога. Від мережі відключили один реактор Рівненської АЕС, а Хмельницька АЕС втратила підключення до двох своїх ліній електропередач. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах, де розташовані основні об'єкти ядерної енергетики та інші об'єкти, від яких вони залежать, — наголосив він.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що інформації про прямі пошкодження АЕС немає. Однак Київ поінформував, що російський обстріл знову вплинув на електричні підстанції, які «атомки» використовують для передачі й отримання електроенергії. Ці підстанції вже були пошкоджені під час попередніх атак.

Як відомо, атомні електростанції потребують надійного підключення до мережі для розподілу електроенергії, яку вони виробляють, і для отримання зовнішньої енергії, щоб охолоджувати реактор.

Нагадаємо, 17 листопада російська ракетна атака була спрямована зокрема й на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнськоі АЕС. Головні лінії від чотирьох підстанцій були відключені, а це вплинуло на стабільність енергопостачання. Лише два з дев’яти діючих реакторів тоді працювали на 100% потужності, ще шість зменшили виробництво до рівня 40−90%.