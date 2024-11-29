Колишній викладач коригував удари рф по Миколаєву. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n201674-kolyshniy-vykladach-koryguvav-rosiyski-udary-po-mykolaievu.html

Ракурс

Агента російської Федеральної служби безпеки затримали у Миколаєві.

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На окупантів працював колишній викладач місцевого університету, який коригував ракетно-дронові удари ворога по обласному центру. Зрадник намагався виявити бойові позиції ППО, щоб направити російські ракети в її «обхід». Для цього він встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав. Про це 29 листопада повідомив прес-центр СБУ.

За допомогою цього «спостережного посту» зловмисник сподівався відслідкувати також орієнтовну кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються у напрямку передової.

Зрадника затримали в його оселі, а під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, відеокамеру та флеш-накопичувач із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російська ФСБ планувала масштабну диверсію на території Кіровоградщини. Завербований окупантами 21-річний місцевий житель намагався спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром та інші стратегічні об'єкти регіону.