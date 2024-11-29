Двоє підлітків на замовлення окупантів підпалили поліцейське авто на Миколаївщині

Двоє підлітків підпалили поліцейське авто на Миколаївщині. Фото: НПУ

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Підлітки підпалили поліцейський автомобіль у Миколаївській області.

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Подія сталась вночі 29 листопада в селищі Єланець. Усні місцевої школи облили машину легкозаймистою рідиною і підпалили службове авто правоохоронців, що було припарковане на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили і загасили працівники поліції. Автомобіль зазнав незначних пошкоджень. Про це повідомила Національна поліція України.

Паліїв правоохоронці встановили та затримали. З’ясувалося, що один із них контактував у соцмережах із невідомим, який пообіцяв неповнолітнім гроші за підпал. Однак грошей підлітки так і не отримали, але їм вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Зазначається, що цим випадком окупанти намагалися дискредитувати Сили безпеки і оборони України, до яких входить і Національна поліція.

Нагадаємо, у Києві 16-річний студент підпалив авто, яке волонтери придбали для військових. Цей злочин було «тестовим» завданням від окупантів, а сам зловмисник готувався здійснити серію підпалів військових авто у столиці