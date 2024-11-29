Північнокорейське озброєння активно переміщують до рф, фото: NV.ua

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З КНДР до рф наразі переміщено понад 100 артилерійських систем та 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24.

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Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на отриману від Головного управління розвідки Міноборони відповідь на запит.

3 жовтня ц.р. КНДР розпочала постачання артилерійських систем до РФ. Загалом переміщено понад 100 од. техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989, 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991, — зазначили у ГУР.

Також продовжується постачання з КНДР до рф артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 (станом на листопад ц.р. поставлено понад 5 млн од. та 100 од. відповідно), — додали у відомстві.

Зазначається, що на теперішній час з території КНДР на територію рф також переміщено понад 60 одиниць 170-мм САУ М-1989 Koksan, частину з яких планувалось доставити до Саратовського ВАКУ, ймовірно, з метою здійснення підготовки особового складу.

Інформація щодо стану зазначених артилерійських систем є відсутньою, — додали у відомстві.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»