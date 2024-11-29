Скільки дітей в Україні стали жертвами російських мін, розповіли у ДСНС

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Півтора десятка дітей загинули в Україні через російські міни, фото: ZMINA
Скільки дітей в Україні стали жертвами російських мін, розповіли у ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n201682-skilky-ditey-v-ukrayini-staly-jertvamy-rosiyskyh-min-rozpovily-u-dsns.htmlРакурс
В Україні за час повномасштабного російського вторгнення від вибухонебезпечних предметів загинули 16 дітей, ще 86 — постраждали.
.
Про це під час брифінгу розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, повідомляє агентство «Укрінформ».
Станом на сьогодні з початку повномасштабного вторгнення від мінно-вибухових травм у нас загинуло понад 318 людей, з них 16 — діти. Понад 765 людей постраждало, у тому числі 86 — це були діти, — зазначила вона.
Водолага закликала громадян у разі виявлення підозрілого предмета не підходити до нього і не чіпати, натомість телефонувати на номер 101.
Джерело: «Укрінформ»
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...