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Ракурс
Півтора десятка дітей загинули в Україні через російські міни, фото: ZMINA

Скільки дітей в Україні стали жертвами російських мін, розповіли у ДСНС

29 лис 2024, 17:00
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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення від вибухонебезпечних предметів загинули 16 дітей, ще 86 — постраждали.


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Про це під час брифінгу розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, повідомляє агентство «Укрінформ».

Станом на сьогодні з початку повномасштабного вторгнення від мінно-вибухових травм у нас загинуло понад 318 людей, з них 16 — діти. Понад 765 людей постраждало, у тому числі 86 — це були діти, — зазначила вона.

Водолага закликала громадян у разі виявлення підозрілого предмета не підходити до нього і не чіпати, натомість телефонувати на номер 101.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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