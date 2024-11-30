https://racurs.ua/ua/n201721-protestuvalnyky-pochaly-buduvaty-barykady-bilya-budivli-parlamentu-u-tbilisi-foto-video.html

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Протестувальники почали будувати барикади біля будівлі парламенту Грузії. Вони використовують залізні листи огорожі.

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За оцінками кореспондентів Бі-бі-сі, на проспект Руставелі вийшли щонайменше кілька десятків тисяч людей.

Протестувальників більше, ніж напередодні, коли поліція розганяла демонстрантів із застосуванням спецзасобів.

У суботу ввечері МВС Грузії опублікувало заяву, згідно з якою «дії деяких учасників мітингу набули агресивного характеру». Подібне попередження зазвичай відбувається перед початком розгону, зазначає портал NewsGeorgia.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента.

Тому її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.

Тим часом під будівлею парламенту в Тбілісі знову зібрались протестувальники і почали будувати барикади, повідомив проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».