Контингент Франції та Британії можуть розмістити в Україні у разі переговорів із рф

https://racurs.ua/ua/n201789-kontyngent-franciyi-ta-brytaniyi-mojut-rozmistyty-v-ukrayini-u-razi-peregovoriv-iz-rf.html

Ракурс

Франція і Британія розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні для гарантування безпеки у разі мирних переговорів із росією.

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Про це повідомив «Радіо Свобода» високопоставлений чиновник НАТО.

Йдеться про розміщення військових на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, якого може бути досягнуто внаслідок перемовин. Обговорення відбувається на рівні окремих столиць, не НАТО.

Розробка конкретних варіантів підтримки потрібна також для забезпечення участі європейських союзників у мирних перемовинах України та рф за посередництва адміністрації Дональда Трампа, повідомив «Радіо Свобода» співрозмовник.

«Ракурс» повідомляв раніше, що П’ять депутатів Франції закликали міністра оборони відправити в Україну інструкторів.