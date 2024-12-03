Україна відмовляється від альтернативних до членства у НАТО гарантій. Фото:

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Україна відмовляється від гарантій безпеки, що є замінниками членства в НАТО.

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Київ офіційно наперед відмовляється від будь-яких форматів гарантій безпеки, які можуть бути запропоновані як альтернатива членству країни в Північноатлантичному альянсі. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, яка присвячена 30 річниці підписання Будапештського меморандуму. Документ 3 грудня опублікували на сайті МЗС.

У дипломатичному відомстві назвали Будапештський меморандум «пам'ятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень» а також наголосили, що розбудова європейської безпеки за рахунок інтересів України, а не з їх урахуванням, «приречена на провал».

Україна переконана, що єдиною реальною гарантією безпеки для країни, а також стримуючим фактором для подальшої агресії росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО.

Також у заяві йдеться, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних до членства, заявивши, що через «гіркий досвід» Будапештського меморандуму Київ не пристане на жодні альтернативи.

Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України. Це також єдиний шанс зупинити ерозію ключових принципів ядерного нерозповсюдження та відновити довіру до ядерного роззброєння, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News припустив, що «гаряча фаза» війни з рф припиниться, коли неокуповані території України опиняться під захистом NATO, що дозволить домовитись про повернення решти пізніше «дипломатичним шляхом».