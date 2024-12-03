Зеленський сигналізує про готовність до мирних переговорів. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n201795-zelenskyy-sygnalizuie-pro-gotovnist-do-myrnyh-peregovoriv-wsj.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський сигналізує про готовність до мирних переговорів з росією.

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Український лідер починає пом’якшувати свою позицію щодо війни з рф, натякаючи, що Україна може погодитися на припинення боротьби за окуповані території в обмін на членство в НАТО. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Автор статті вказує, що у серії інтерв’ю минулого тижня Зеленський заявив, що готовий до переговорів про припинення війни. Хоча раніше він наголошував, що Україна боротиметься доти, доки не вийде на кордони 1991 року. Наразі росія контролює приблизно 20% території України.

Зазначається, що тепер Зеленський припускає можливість припинення вогню за умови захисту решти України НАТО.

Однак існують дві серйозні перепони. Перше — малоймовірно, що НАТО приєднає до блоку Україну найближчим часом. Друге — росія не показує зацікавленості в переговорах, попри заяви Кремля.

Також раніше Зеленський відкидав можливість заморожування конфлікту й наголошував, що будь-які переговори можливі лише з позиції сили.

WSJ вказує, що останні місяці російська армія просувалася на сході України швидше, ніж будь-коли з перших днів війни.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю японській агенції Kyodo News, що ЗСУ не вистачає ресурсів, щоб повернути усі окуповані росією території силою. Тому, за його словами, для повернення захоплених територій доведеться знайти дипломатичні рішення.

Джерело: The Wall Street Journal