Воєнний стан у Південній Кореї скасували

https://racurs.ua/ua/n201819-voiennyy-stan-u-pivdenniy-koreyi-skasuvaly.html

Ракурс

Уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», який вимагав парламент.

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Офіс премʼєра країни повідомив, що пропозицію схвалили о 4.30 за місцевим часом. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Перед цим президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що скасує воєнний стан на засіданні уряду.

Очільник опозиційної Демократичної партії Пак Чан Де заявив, що президент Південної Кореї не може уникнути звинувачень у державній зраді і має «негайно піти у відставку».

Демократична партія на парламентських виборах у квітні 2024 року отримала 184 місця із 300 у Національній асамблеї, що суттєво послабило консервативного президента країни Юн Сок Йоля.

Юн Сок Йоль непопулярний з моменту вступу на посаду у 2022 році. Влітку петиція за його відставку набрала понад 811 тисяч підписів. Він має низькі рейтинги, зокрема через зростання цін на їжу, житло, конфлікти у трудовій сфері та різке падіння народжуваності. Одним з ударів по репутації стало відео з прихованої камери, на якому перша леді Кім Кеон Хі нібито приймає в подарунок сумку Dior вартістю $2 200.