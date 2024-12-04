Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото:

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Питання допомоги Україні найближчим часом не розглядатиметься в Конгресі.

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Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання додаткової допомоги Україні на голосування. Американський Конгрес чекає на вказівки щодо цього питання від нового головнокомандувача. Цитує Джонсона «Голос Америки».

Джо Байдену не належить ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, ми зачекаємо і будемо виконувати вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього. Отже, я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України, — наголосив він.

Спікер додав, що обрання Дональда Тампа уже «змінює динаміку російської війни проти України» й зазначив, що «ми бачимо, що це вже відбувається».

Як відомо, інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа планується на 20 січня 2025 року.

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена звернеться до Конгресу із запитом на додаткове фінансування для підтримки України у 2025 році обсягом у 24 млрд дол.

Джерело: «Голос Америки»