росія готує запас озброєння для майбутніх воєн, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n201891-polovyna-rosiyskyh-tankiv-yde-na-sklad-dlya-mojlyvogo-napadu-na-ies-golova-regionalnogo.html

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Очільник регіонального командування Гамбурга капітан 1-го рангу Курт Леонардс закликав посилити підготовку до можливої війни з росією.

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Про це повідомляє видання Bild з посиланням на інтерв’ю Леонардса газеті Hamburger Morgenpost.

За словами Леонардса, росія 50% танків, літаків та ракет, які виробляє росія, наразі йдуть на війну проти Україні, в той час як решта 50% - надходять на склади для можливого нападу через чотири-п'ять років на балтійські країни, Польщу чи Молдову.

Все зараз залежить від того, чи зможе НАТО збудувати переконливий сценарій стримування, нагошує Леонардс.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно заявив, що росія повністю перейшла на військову економіку і надає армії від 1 до 1,5 тис. танків щороку.

Джерело: Bild