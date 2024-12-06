Командувачі військ отримали нові генеральські звання

https://racurs.ua/ua/n201916-prezydent-nadav-novi-generalski-zvannya-trom-komanduvacham-viysk.html

Ракурс

Командувачі військ отримали нові генеральські звання. Відповідні укази 5 грудня 2024 року видав президент України Володимир Зеленський.

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Про нові генеральські повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема звання генерал-майора було присвоєно бригадним генералам Трепаку Олександру Сергійовичу — командувачу Сил спеціальних операцій та Скибнюку Ігорю Анатолійовичу — командувачу Десантно-штурмових військ.

Звання бригадного генерала присвоєно полковника Паласу Миколі Дмитровичу — заступнику Командувача об'єднаних сил ЗСУ та полковнику Братішку Дмитру Володимировичу — командувачу військ оперативного командування «Схід» Сухопутних військ.

Олександру Трепаку 48 років (позивний «Редут»). Кар'єру у війську розпочав у 1993 році, під час якої встиг обійняти низку посад у розвідувальних підрозділах.

З 23 березня 2016 до 3 листопада 2020 року — командир 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Наприкінці 2020 року був призначений начальником штабу заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. А 9 травня 2024 року був призначений командувачем Сил спеціальних операцій.

Ігор Скибнюк розпочав службу у 1998 році у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді на посаді командира взводу. Станом на 2022 рік командував 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Був призначений на посаду заступника командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України. А 11 лютого 2024 року став командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Микола Палас закінчив Одеський інститут сухопутних військ у 2001 році. Після цього служив у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У з 2018 року до 2021 командував новосформованою 35-ї окремою бригадою морської піхоти. Починаючи з 2021 став заступником командувача морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України.

Дмитро Братишко у 2015−2018 роках служив заступником командира 80 окремої десантно-штурмової бригади. У 2018−2021 роках командував Литовсько-польсько-українською бригадою.

У 2022 році очолював 95-ту окрему десантно-штурмову Поліську бригаду, пізніше став начальником штабу — заступником командувача Десантно-штурмових військ.