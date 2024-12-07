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Ракурс
Американці досі виступають за надання військової допомоги Україні, але хочуть закінчення війни за столом переговорів

Американці досі виступають за надання військової допомоги Україні, але хочуть закінчення війни за столом переговорів

7 гру 2024, 11:31
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Американці досі виступають за надання військової допомоги Україні, але хочуть, щоб війна закінчилася за столом переговорів.


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Про це засвідчило дослідження Інституту Рейгана.

Наразі продовження військової допомоги Україні підтримують 55% опитаних, цей показник дещо знизився, порівняно з попередніми роками (59% у 2023-му). Не підтримують — 35%.

За продовження підтримки виступають 74% респондентів з числа прихильників демократки Камали Гарріс і 42% — республіканця Дональда Трампа.

59% опитаних американців висловилися за початок Україною мирних переговорів, навіть ціною територіальних поступок.

Так вважають і прихильники Трампа (63%), і прихильники Гарріс (55%).

Оцінюючи ситуацію на полі бою, 41% опитаних відповіли, що зараз виграє росія, 24%, що виграє Україна, і 22% респондентів вважають, що жодна зі сторін не виграє.

Тих, хто бачить переможцем росію, більше серед прихильників Трампа, Україну — Гарріс.

Джерело: Ракурс


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