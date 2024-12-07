Американці досі виступають за надання військової допомоги Україні, але хочуть закінчення війни за столом переговорів

https://racurs.ua/ua/n201932-amerykanci-dosi-vystupaut-za-nadannya-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-ale-hochut-zakinchennya-viyny.html

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Американці досі виступають за надання військової допомоги Україні, але хочуть, щоб війна закінчилася за столом переговорів.

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Про це засвідчило дослідження Інституту Рейгана.

Наразі продовження військової допомоги Україні підтримують 55% опитаних, цей показник дещо знизився, порівняно з попередніми роками (59% у 2023-му). Не підтримують — 35%.

За продовження підтримки виступають 74% респондентів з числа прихильників демократки Камали Гарріс і 42% — республіканця Дональда Трампа.

59% опитаних американців висловилися за початок Україною мирних переговорів, навіть ціною територіальних поступок.

Так вважають і прихильники Трампа (63%), і прихильники Гарріс (55%).

Оцінюючи ситуацію на полі бою, 41% опитаних відповіли, що зараз виграє росія, 24%, що виграє Україна, і 22% респондентів вважають, що жодна зі сторін не виграє.

Тих, хто бачить переможцем росію, більше серед прихильників Трампа, Україну — Гарріс.