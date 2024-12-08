США заявили про новий пакет допомоги Україні. Фото: «Мілітарний»

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Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

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Сума нової допомоги складе 988 млн дол. До нового пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, безпілотні авіаційні системи (UAS), обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування та ремонту військової техніки. Про це повідомила прес-служба Пентагону.

Міністерство оборони США оголосило про значний новий пакет безпекової допомоги, щоб забезпечити Україну необхідними засобами для перемоги в боротьбі з російською агресією, — зазначили у відомстві.

Повідомляється, що гроші виділяють в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це вже 22-й пакет USAI від адміністрації Джо Байдена з початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Сполучені Штати планують повністю використати затверджене Конгресорм фінансування України у 61 млрд дол. до кінця президентського терміну Джо Байдена.