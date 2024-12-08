БпЛА атакували низку областей в росії. Фото:

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Ракурс

Вибухи гриміли у низці областей російської федерації.

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Гучно на території країни-агресора було у ніч на 8 грудня. У Курській та Ростовській областях через атаку БпЛА працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомили російські ЗМI.

У соцмережах пишуть, що було гучно у Курську та Курчатові. А в Таганрозі Ростовської області рф вночі пролунало шість вибухів.

Ворожа пропаганда вже заявила про «збиття» 46 нібито українських БпЛА над п’ятьма російськими регіонами: 17 — начебто знищили над Бєлгородською областю, 12 — над Курською, шість — над Воронезькою, сім — над Ростовською та чотири — над Астраханською.

Коментарів від місцевої влади щодо вибухі ще не було. Також невідомо наразі, чи уразили БпЛА якісь російські цілі.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко 8 грудня у Telegram, повідомив, що Курськ, Курщина і Таганрог — «під атакою».

Нагадаємо, 7 грудня Військово-морські сили України показали кадри нападу морських та повітряних дронів на газові вежі у Чорному морі. Ці об'єкти, що контролюються росією з 2014 року, неодноразово були об'єктом атак ЗСУ.