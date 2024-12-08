Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n201966-zelenskyy-vidreaguvav-na-zayavu-trampa-pro-400-tys-vtrat-zsu-u-viyni-z-rosiieu.html

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Нові дані про військові втрати України від початку повномасштабної війни оприлюднив президент Володимир Зеленський.

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З початку широкомасштабного російського вторгнення загинули 43 тис. українських військових. Ще 370 тис. були поранені, але майже половина з них повертається у стрій. Про це глава держави 8 листопада написав у соцмережах.

Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України — це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий, — зазначив Зеленський.

За словами президента, від вересня 2024 року росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні п’ять і навіть шість проти одного. І зараз російські втрати перевищують 750 тис. окупантів. Були ліквідовані 198 тис. росіян, понад 550 тис. дістали поранення.

Президент додав, що у російському полоні досі залишаються тисячі українців. З початку повномасштабної війни вдалося повернути з рф 3 тис. 935 громадян — 3 тис. 767 військових та 168 цивільних.

Зеленський переконаний, що війну з росією «не закінчити просто папірцем і кількома підписами», бо припинення вогню без гарантів може знову розпочатися конфліктом.

Ми всі знаємо путіна дуже добре — він хворий на війни. Він почав свою кар'єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки путіна. Єдине, чого він боїться, — це Америка та єдність світу, — написав він.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду з росією, аби «зупинити це божевілля». Також він наголосив, що у ході повномасштабної війни з росією Україна «безглуздо втратила 400 тис. солдатів» та ще більше цивільних. Також він заявив, що військові втрати росії склали понад 600 тис. військових.