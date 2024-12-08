Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні. Фото:

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Новообраний президент США Дональд Трамп закликав до «негайного припинення вогню» в Україні.

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Він заявив, що президент Володимир Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду з росією, аби «зупинити це божевілля». Також він озвучив військові втрати України. Відповідний допис Трамп зробив 8 грудня у соціальній мережі Truth Social.

У дописі йдеться, що у ході повномасштабної війни з росією Україна «безглуздо втратила 400 тис. солдатів». А втрати серед цивільних є ще більшими. Саме тому потрібно негайно припинити вогонь і почати переговори.

Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю володимира путіна. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає! — написав Трамп.

Також обраний президент Сполучених Штатів заявив, що рф втратила у війні 600 тис. військових пораненими й убитими й саме тому вона не зацікавлена в захисті режиму Башара Асада в Сирії. Тим часом Іран теж ослаблений через успіхи Ізраїлю.

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу, де зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом. Одразу після цього почалася тристороння зустріч, яка тривала приблизно 30 хвилин.

Саму зустріч Зеленський назвав «хорошою і продуктивною». Деталей розмови з Трампом і Макроном він розкривати не став, а заявив лише, що «домовилися працювати далі» й наголосив, що «мир завдяки силі можливий».