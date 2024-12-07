Зеленський, Трамп і Макрон зустрілися в Парижі. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n201952-zelenskyy-rozkryv-detali-zustrichi-z-trampom-i-makronom-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський озвучив деталі зустрічі з Дональдом Трампом і Емануелем Макроном в Парижі.

.

Глава держави заявив про «хорошу і продуктивну зустріч». Деталей розмови з новобраним президентом США та президентом Франції Зеленський розкривати не став. Зазначив лише, що «домовилися працювати далі» й наголосив, що «мир завдяки силі можливий». Відповідний допис він опублікував у соцмережах.

Український лідер відзначив, що Трамп «налаштований рішучо». Він також подякував обом лідерам за зустріч.

Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо, — написав Зеленський.

Після зустрічі в Парижі президент заявив українським ЗМІ заявив, що позиція України така, що «мир має бути справедливим для всіх нас». А у російського диктатор володимира путіна і країни-агресора «загалом не має бути можливості повернутися знову».

Зеленський наголосив, що важливо, щоб партнери знали про позицію України не від когось, а від України.

Без України будь-які домовленості неможливі, — резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввечері, 7 грудня, прибув до Єлисейського палацу, де зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом. Одразу після цього почалася тристороння зустріч, яка тривала приблизно 30 хвилин. Після зустрічі політики не виступали із заявами.

Згодом вони разом із лідерами інших держави взяли участь у церемонії відкриття пошкодженого пожежею собору Нотр-Дам де Парі.