Зеленський, Трамп і Макрон зустрілися в Парижі. Фото: Reuters

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський ввечері, 7 грудня, прибув до Єлисейського палацу.

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Там український лідер зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом, які вже проводили зустріч. Глава держави пізніше приєднався до французького та американського лідерів. Одразу після цього почалася тристороння зустріч. Про це повідомляє BFMTV.

Володимир Зеленський прибув у двір Єлисейського палацу о 17.30. Український президент приєднався до Емманюеля Макрона та Дональда Трампа, новообраного президента США, для участі у тристоронній зустрічі, — інформує ЗМІ.

Як відомо, прибуття до Франції — це перший закордонний візит Трампа після перемоги на виборах президента США у листопаді.

Трамп, Макрон та Зеленський згодом будуть присутніми на церемонії відкриття пошкодженого пожежею собору Нотр-Дам де Парі. Очікується, що в соборі будуть присутні глави 40 держав.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки не повинні втручатись в конфлікт, що розвивається в Сирії, хоч ця країна не є партнером США.

Джерело: BFMTV