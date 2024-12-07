Трамп озвучив втрати росії у війні з Україною. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною озвучив новообраний президент США Дональд Трамп.

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За його словами, країна-агресор втратила в Україні 600 тис. солдатів. Про втрати окупантів він згадав, коментуючи події в Сирії. Відповідну заяву переможець виборів оприлюднив у соцмережах.

росія, яка втратила в Україні понад 600 тис. солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками…, — йдеться у повідомленні.

А конфлікт у Сирії Трамп назвав «не нашою війною» і закликав Сполучені Штати не втручатися.

Сьогодні Трамп прибув до Франції — це перший закордонний візит Трампа після його обрання. У Єлисейському палаці в Парижі його вже привітав президент Франції Еммануель Макрон. Увечері французький лідер має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Генеральний штаб Збройних сил України 7 грудня інформував, що військові втрати росії з початку повномасштабного вторгнення склали 751 тис. 910 осіб. Також у ході бойових дій загарбники втратили 9 тис. 514 танків, 19 тис. 535 бойових броньованих машин, 21 тис. 55 артилерійських систем, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 28 кораблів і катерів та один підводний човен.

Нагадаємо, агенція Reuters поінформувала, що здійснюються спроби організувати зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Парижі. Однак, плани, ймовірно, не будуть узгоджені «до останньої хвилини», а будь-які переговори матимуть прихований характер.