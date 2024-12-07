Переговори Зеленського і Трампа можливі під час візиту до Парижа, - Reuters

https://racurs.ua/ua/n201928-peregovory-zelenskogo-i-trampa-mojlyvi-pid-chas-vizytu-do-paryja-reuters.html

Ракурс

Про можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижа 7 грудня пише агенція Reuters.

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Як розповіли два неназвані дипломатичні джерела, здійснюються спроби організувати зустріч Зеленського з Трампом. За їхніми словами, плани, ймовірно, не будуть узгоджені «до останньої хвилини», а будь-які переговори матимуть прихований характер.

Оскільки у Франції політична криза після відставки уряду в четвер, Макрон сподівається сяяти на міжнародній арені, об'єднавши двох лідерів і продемонструвавши, що Париж відіграє ключову роль у своїй підтримці України та в будь-яких майбутніх переговорах, — заявили дипломати.

Раніше «Ракурс» президент Франції Емманюель Макрон перед початком церемонії відкриття собору Паризької Богоматері 7 грудня прийме в Єлисейському палаці Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Про це 6 грудня повідомили в адміністрації французького лідера.

Зазначається, що йдеться про дві послідовні зустрічі тет-а-тет. У Єлисейському палаці не уточнили, чи планується також провести потрійну зустріч, чи окрему розмову між Трампом і Зеленським.