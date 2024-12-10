Зеленський повідомив про успішні випробування нової ракети «Рута»

https://racurs.ua/ua/n202044-zelenskyy-povidomyv-pro-uspishni-vyprobuvannya-novoyi-rakety-ruta-video.html

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Нову ракету успішно випробовують в Україні. Про ракету вітчизняного виробництва «Рута» повідомив увечері 10 грудня у зверненні до українців президент Володимир Зеленський.

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Він зауважив, що українські ракети та дрони — «донедавна були з фантастики», а тепер — «це реальність».

Президент у контексті сьогоднішнього кривавого обстрілу центру Запоріжжя балістикою росіян також розповів, що Україні потрібно ще 10−12 систем Patriot, щоб остаточно закрити небо.

Ми зараз маємо недостатньо систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет. Але партнери мають ці системи. Знову й знову повторюємо, що ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах зберігання. Готуємо зараз графік зустрічей та перемовин на цей місяць, щоб зробити якнайбільше, — сказав президент.

Президент не став розкривати ніяк інших подробиць про нову ракету «Рута».

Проте «Мілітарний» пише, у червні на виставці Eurosatory 2024 на українському стенді демонструвалася ракета Ruta («Рута») від компанії Destinus. У Парижі ракету Ruta представили в розпізнавальних знаках українських Повітряних сил.

Не виключно, що в Україні зараз успішно випробовують саме ракету Ruta від компанії Destinus.

Destinus — приватна європейська аерокосмічна компанія, що спеціалізується на аерокосмічній, оборонній та енергетичній галузях, заснована у 2021 році у Швейцарії. Цією компанією керує виходець з росії Михайло Кокорич, який відмовився від російського громадянства.

Відмінна перевага RUTA полягає у поєднанні низької вартості, розміру корисного навантаження та швидкості, що робить ракету ідеальним засобом для виконання безлічі місій.

Зліт здійснюється за допомогою прискорювача, а посадка здійснюється за допомогою парашутів (якщо буде така потреба).