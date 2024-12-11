Трамп може переглянути 20-мільярдний кредит Україні чи скасувати санкції проти рф, але республіканці будуть проти

https://racurs.ua/ua/n202050-tramp-moje-pereglyanuty-20-milyardnyy-kredyt-ukrayini-chy-skasuvaty-sankciyi-proty-rf-ale.html

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Трамп міг би спробувати переглянути кредит на 20 млрд доларів для України чи навіть скасувати санкції проти рф, але республіканці навряд чи будуть цим задоволені.

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The New York Times пише, що Трамп і республіканці в Конгресі навряд чи продовжать надавати Україні таку ж економічну та військову підтримку, яку країна отримувала від демократів та адміністрації Байдена. Але війна триває, і Україна значною мірою покладається на міжнародну допомогу, щоб утримати свою економіку на плаву.

20 мільярдів доларів від США за рахунок заморожених російських активів є частиною кредиту на 50 мільярдів доларів, який G7 розробила і погодила на початку цього року.

У вівторок міністр фінансів США Джанет Єллен офіційно оголосила про їх переказ на рахунки Світового банку, який потім виплатить їх Україні.

Сполучені Штати та Європа також розглядали кредит, який надаватиметься Україні траншами, як спосіб забезпечити Україні економічні ресурси, якщо Трамп переможе на виборах.

Теоретично, Трамп міг би спробувати завадити надати цей кредит, скасувавши санкції, які утримують замороженими активи російського центрального банку. Однак республіканці, ймовірно, будуть проти такого кроку, і це не вплине на європейську частину кредиту.

У вівторок Єллен заявила, що кредит має дати зрозуміти путіну, що західні країни не відмовляються від України і що за злочини Москви в Україні платитиме вона сама, а не американські платники податків.