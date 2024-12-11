У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі в Брянській області росії

https://racurs.ua/ua/n202057-u-genshtabi-pidtverdyly-udar-po-naftobazi-v-bryanskiy-oblasti-rosiyi.html

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Сили оборони України уразили нафтобазу російських загарбників у Брянській області.

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Влучання підтвердив уранці 11 грудня Генштаб ЗСУ.

Військові пишуть, що уражено наливний пункт «Бряньск» нафтопроводу «Дружба, його основна функція — прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.

За наявними даними є влучання по нафтобазі з подальшим займанням, розпочалася масована пожежа. Військові уточнюють результати ураження об'єкта.

З’явились деталі ракетно-дронової атаки на рф.

За даними ЗМІ, у Брянську з десяток дронів завітали на нафтобазу «Транснафти». На кадрах видно потужну пожежу.

У Таганрозі Ростовської області ракети, ймовірно, прилетіли до авіаційного науково-технічного комплексу ім. Берієва. Згоріло понад 10 автівок. Через пошкодження котельні, низка будинків залишились без тепла.