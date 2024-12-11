Обшуки в чиновників "Укрзалізниці" стосуються банди, яка займалася поборами з провідників поїздів в напрямку ЄС

https://racurs.ua/ua/n202058-obshuky-v-chynovnykiv-ukrzaliznyci-stosuutsya-bandy-yaka-zaymalasya-poboramy-z-providnykiv.html

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Нацполіція за сприяння Укрзалізниці 11 грудня проводить слідчі дії у справі щодо зловживань посадовців з міжнародними пасажирськими перевезеннями.

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Як повідомили у відомстві, йдеться про кримінальне провадження, що розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійсненням перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення.

Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі. Зранку оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі поліції Києва та працівники Солом’янської окружної прокуратури із залученням співробітників Департаменту корпоративної безпеки АТ «Укрзалізниця» проводять слідчі дії за місцями мешкання причетних до кримінальних схем службовців, в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ. Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків, — ідеться в заяві Нацполіції.

Там пообіцяли повідомити усі подробиці після завершення слідчих дій.

Журналіст Євген Плінський тим часом повідомив, що справа стосується створення ОЗГ, яке займалося поборами з провідників потягів та кураторством безквиткових перевезень в напрямку ЄС.

За його словами, організатором виступав керівник профспілок УЗ Іван Супруненко та керівництво структури яка називається «Резерв провідників». Якщо коротко, то схема стосується розподілу провідників на потяги за напрямками. Якщо ти звичайний провідник та не залучений до схеми, то будеш працювати лише на потягах в напрямку лінії фронту.

Якщо ти в схемі, то маєш платити керівництву «Резерву провідників» за розподіл на потяги до ЄС. З таких провідників хабарників формується потяг, наприклад «на Варшаву», де окремо продається посада начальника потягу. Він же касир. Один потяг приносив організаторам 3−5 тис. дол. лише з продажу посад провідникам. Відбивали ці гроші провідники через перевезення людей без квитків, передачу контрабандних партій «Айфонів» та передач пасажирів. Начальник потягу, який мав все це присікати виступав касиром та був в долі. Тобто, інвестуючи 3−5 тисяч $ в провідників міжнародного потягу рейс ставав комерційно-корупційним. І скільки там вже нач потягу та провідники назбивають з людей — то вже їх справа, — написав Плінський у своєму Фейсбук.

Сьогодні по таким потягам та організаторам, яких ДСР довгий час вело, почалось відпрацювання та реалізаці. При цьому з боку керівництва УЗ було повне сприяння.