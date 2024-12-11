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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Сумщині, фото: Сумська обласна прокуратура

На Сумщині внаслідок російського авіаудару загинуло подружжя (ФОТО)

11 гру 2024, 15:56
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На Сумщині у селі Біловоди Хотінської громади сьогодні, 11 грудня, на території приватного домоволодіння на згарищі правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини.


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Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, будинок загиблих зруйновано вщент унаслідок ворожого авіаудару, — розповіли у прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського авіаудару по Сумщині, фото: Сумська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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