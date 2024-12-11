Суд скасував арешт на банківський рахунок сина Тетяни Крупи

Суд скасував арешт рахунку Олександра Крупи, фото: Euromaidan

https://racurs.ua/ua/n202070-sud-skasuvav-aresht-na-bankivskyy-rahunok-syna-tetyany-krupy.html

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду сьогодні, 11 грудня, скасувала арешт, накладений на банківський рахунок сина очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи Олександра в «Ощадбанку» на суму 700 тис. грн.

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Про це повідомляє видання «Суспільне».

Цей банківський рахунок Олександр використовував для отримання зарплати. Приблизно 900 тисяч гривень з 2022 по 2024 роки, — розповів адвокат чоловіка Іван Костюк. — Окрім того, в нього є ряд сонячних електростанцій, завдяки яким він отримує прибуток за «зеленим тарифом» у сумі близько 800 тисяч гривень.

За словами адвоката, цей рахунок не може бути причетний до незаконного збагачення Тетяни Крупи.

Прокурор, зі свого боку, вважає, що ті кошти, які перебувають на рахунку, є речовими доказами, тому для накладання арешту є всі підстави. Він не заперечує, що зарплату туди теж нараховували:

Складно розмежувати, що це за кошти. Туди надходили також дивіденди від організацій, які теж є у цій незаконній схемі.

Суд підтримав апеляційну скаргу сторони захисту Олександра Крупи та скасував арешт цього рахунку.

Також сьогодні в Апеляційній палаті ВАКС мали розглянути апеляції на арешт майна Тетяни Крупи та членів її сім’ї. Обидва засідання перенесли на наступний рік:

під час першого засідання адвокат Тетяни Крупи Анжеліка Моісєєва подала до суду клопотання щодо його перенесення через її відрядження. За рішенням суддів, воно відбудеться 23 січня 2025 року;

стосовно апеляції щодо арешту майна членів сім’ї Тетяни Крупи — йдеться про сина Олександра та невістку Катерину — подали нові клопотання, які суд не встиг розглянути, тому це засідання перенесли на 24 січня 2025 року.

Джерело: «Суспільне»