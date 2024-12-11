В Україні продовжуються відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n202072-odnu-dvi-chergy-vidkluchen-zastosovuvatymut-v-ukrayini-12-grudnya-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 12 грудня, продовжать застосовувати графіки відключень електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що завтра час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

07.00 — 08.00 — одна черга відключень;

08.00 — 19.00 — дві черги відключень;

19.00 — 22.00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07.00 — 22.00.