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В Україні продовжуються відключення електроенергії
Одну-дві черги відключень застосовуватимуть в Україні 12 грудня — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n202072-odnu-dvi-chergy-vidkluchen-zastosovuvatymut-v-ukrayini-12-grudnya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 12 грудня, продовжать застосовувати графіки відключень електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що завтра час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
- 07.00 — 08.00 — одна черга відключень;
- 08.00 — 19.00 — дві черги відключень;
- 19.00 — 22.00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07.00 — 22.00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, — наголошують в «Укренерго» і закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно.
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