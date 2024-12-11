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Ракурс
В Україні продовжуються відключення електроенергії

Одну-дві черги відключень застосовуватимуть в Україні 12 грудня — Укренерго

11 гру 2024, 17:55
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В Україні завтра, 12 грудня, продовжать застосовувати графіки відключень електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що завтра час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

  • 07.00 — 08.00 — одна черга відключень;
  • 08.00 — 19.00 — дві черги відключень;
  • 19.00 — 22.00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07.00 — 22.00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, — наголошують в «Укренерго» і закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Джерело: Ракурс


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