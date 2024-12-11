Затримано палія, який на замовлення рф підпалив електропідстанцію, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n202080-u-mykolaievi-zatrymaly-poplichnyka-rf-yakyy-pidpalyv-elektropidstanciu-foto.html

Ракурс

У Миколаєві затримали зловмисника, який на замовлення рф на початку місяця підпалив електропідстанцію, котра живила цілий мікрорайон міста.

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Про це сьогодні, 11 грудня, повідомили прес-служби СБУ та Нацполіції.

Зазначається, що відповідне замовлення від російських спецслужб житель міста отримав у месенджері. Для отримання грошової винагороди він надіслав відеозвіт про виконану роботу куратору.

Зловмисник завчасно придбав легкозаймисту речовину, якою потім облив підстанцію, та підпалив. Свої дії він фільмував на камеру мобільного телефону, як доказ виконаної роботи. Після того, як надіслав відеозвіт куратору, всі файли видалив, — розповіли у поліції.

Особу зловмисника встановили, зокрема, за допомогою записів із камер відеоспостереження.

Під час обшуку у нього вилучили:

мобільні телефони;

банківську картку;

інші речові докази злочинної діяльності.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.