Наслідки удару по аеродрому в Таганрозі. Фото:

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Ракетний удар по аеродрому в російському Таганрозі призвів військових втрат країни-агресора.

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Загальна кількість поранених унаслідок ракетної атаки зросла до 41 особи, ще один військовий загинув. Про це 12 грудня повідомив російський Telegram-канал Astra.

Ще 15 російських військовослужбовців поранені внаслідок вчорашньої атаки на військову частину в Таганрозі на Театральній вулиці, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ, — пишуть росіяни про оновлені втрати.

Тим часом речник російського диктатора володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що відповідь на удари ЗСУ західними ракетами по Таганрогу послідує тоді і так, як буде визнано доцільним.

Нагадаємо, 11 грудня Міністерство оборони рф заявило, що Україна нібито вдарила шістьма ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області. Традиційно окупанти заявили, що частину ракет збили, а решту начебто «відхилили засобами радіоелектронної боротьби».

Згодом стало відомо, що постраждали авіаремонтний завод та військова частина, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ.