росія атакувала не тільки енергетику, а й транспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні.

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Про це уранці 13 грудня повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Вранці Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. Росіяни цілими в об'єкти критичної інфрастурктури. Є влучання. Станом на зараз без постраждалих.

На Івано-Франківщині уламки впали в одному з сіл громади, травмованих немає, повідомив міський голова Івано-Франківська Марцінків.

На Львівщині окупанти атакували об'єкти енергетики. На Тернопільщині зафіксовано «негативні наслідки» обстрілу.