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росія атакувала енергетику, транспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні, - посолка США
росія атакувала енергетику, транспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні, — посолка СШАhttps://racurs.ua/ua/n202120-rosiya-atakuvala-energetyku-transportni-mereji-ta-kluchovi-obiekty-po-vsiy-krayini-posolka-ssha.htmlРакурс
росія атакувала не тільки енергетику, а й транспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні.
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Про це уранці 13 грудня повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Вранці Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. Росіяни цілими в об'єкти критичної інфрастурктури. Є влучання. Станом на зараз без постраждалих.
На Івано-Франківщині уламки впали в одному з сіл громади, травмованих немає, повідомив міський голова Івано-Франківська Марцінків.
На Львівщині окупанти атакували об'єкти енергетики. На Тернопільщині зафіксовано «негативні наслідки» обстрілу.
Україна терміново потребує 20 систем ППО, заявив після масованого обстрілу очільник МЗС Андрій Сибіга.
Масована ракетна атака росії на Україну сьогодні вранці, в першу чергу націлена на енергетичну систему. росія прагне позбавити нас енергії. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору. Я повторюю свій заклик до термінової поставки 20 систем протиповітряної оборони NASAMS, HAWK або IRIS-T, — написав Сибіга в мережі X.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий раніше заявляв, що за підсумками переговорів міністрів у штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку систем, ракет та іншого обладнання, які можуть бути передані Україні в короткі терміни.
Наразі триває активна робота з партнерами щодо втілення цих кроків.