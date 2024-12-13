росія атакувала енергосистему України наступного дня після резолюції МАГАТЕ про заборону таких ударів

https://racurs.ua/ua/n202123-rf-atakuvala-energetyku-ukrayiny-nastupnogo-dnya-pislya-rezoluciyi-magate-pro-zaboronu-takyh-udariv.html

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росія атакувала енергосистему України наступного дня після резолюції МАГАТЕ про заборону таких ударів.

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Атаки на підстанції біля атомних станцій визнали прямою загрозою для ядерної безпеки

Такі атаки визнаються прямою загрозою для ядерної безпеки, бо вони порушують четвертий із семи принципів МАГАТЕ — надійне зовнішнє енергопостачання атомних станцій, повідомляє сайт Міненергетики.

Резолюцію підтримали навіть такі країни, як Бразилія, Гана, Колумбія, Південно-Африканська Республіка, які схильні утримуватися під час голосування за українські резолюції.

Російське представництво при міжнародних організаціях у Відні у відповідь заявило, що держава-агресор вважає удари по об'єктах енергетичної інфраструктури абсолютно законними.

Нагадаємо, 93 ракети і майже дві сотні БпЛА запустила рф по Україні сьогодні. Це попередні дані, озвучені президентом України.

Знищено 81 ракету, з них 11 — завдяки українським F-16. Це один із найбільш масштабних ударів по енергетиці України.

Крилаті ракети традиційно летіли на наднизькій висоті, щоб їх не змогли побачити і уразити засоби ППО.