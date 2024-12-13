Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
росія атакувала енергосистему України наступного дня після резолюції МАГАТЕ про заборону таких ударів

рф атакувала енергетику України наступного дня після резолюції МАГАТЕ про заборону таких ударів

13 гру 2024, 11:51
999

росія атакувала енергосистему України наступного дня після резолюції МАГАТЕ про заборону таких ударів.


.

Атаки на підстанції біля атомних станцій визнали прямою загрозою для ядерної безпеки

Такі атаки визнаються прямою загрозою для ядерної безпеки, бо вони порушують четвертий із семи принципів МАГАТЕ — надійне зовнішнє енергопостачання атомних станцій, повідомляє сайт Міненергетики.

Резолюцію підтримали навіть такі країни, як Бразилія, Гана, Колумбія, Південно-Африканська Республіка, які схильні утримуватися під час голосування за українські резолюції.

Російське представництво при міжнародних організаціях у Відні у відповідь заявило, що держава-агресор вважає удари по об'єктах енергетичної інфраструктури абсолютно законними.

Нагадаємо, 93 ракети і майже дві сотні БпЛА запустила рф по Україні сьогодні. Це попередні дані, озвучені президентом України.

Приблизний маршрут руху ворожих ракет під час масованої нічної атаки

Знищено 81 ракету, з них 11 — завдяки українським F-16. Це один із найбільш масштабних ударів по енергетиці України.

Крилаті ракети традиційно летіли на наднизькій висоті, щоб їх не змогли побачити і уразити засоби ППО.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів